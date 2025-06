À l’approche de la fête de Tabaski, les prix des denrées alimentaires, du transport, des vêtements et du bétail flambent à travers le pays. Une situation jugée « intenable » par l’Union pour la Défense des Consommateurs (UDC), qui dénonce une « augmentation fantaisiste et incontrôlée des prix » ainsi qu’un « immobilisme coupable » des autorités.

«Aujourd’hui, se déplacer vers l’intérieur du pays coûte deux à trois fois plus cher qu’en temps normal, malgré les tarifs officiels publiés par les autorités », s’insurge Mbany Sidibé, président de l’UDC. Selon lui, les transporteurs fixent librement leurs prix « au vu et au su » de la police routière et du ministère des Transports, sans que personne n’intervienne.

Même constat du côté des marchés, où les prix des denrées de première nécessité et des bétails connaissent une hausse vertigineuse. « Le prix des moutons, des vaches, des vêtements… tout a augmenté. Les consommateurs sont abandonnés à eux-mêmes », déplore Mbany Sidibé, qui accuse le ministère du Commerce de laxisme. « C’est à lui de réguler les prix, mais rien n’est fait », dénonce-t-il.

Face à cette situation, l’UDC dit avoir entamé une collecte d’informations pour documenter les abus et alerter les ministères concernés. Des discussions sont prévues avec les autorités pour réclamer des mesures urgentes et structurelles. « On ne peut pas continuer ainsi, les droits des consommateurs sont bafoués dans tous les secteurs », martèle Sidibé.

L’organisation appelle également à un sursaut citoyen. « Nous devons promouvoir la solidarité entre tous les consommateurs — transporteurs, commerçants, vendeurs de bétail, tailleurs… Tous sont concernés. Si les autorités restent indifférentes, nous, consommateurs, devons faire bloc. »