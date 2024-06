Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a effectué une visite de travail à Conakry, lundi 3 juin 2024. Au cours de cette visite, Conakry et Moscou ont évoqué la coopération bilatérale dans des domaines de partenariat historique entre les deux pays et celui de la défense et de la sécurité.

Au centre des discussions, au-delà du partenariat historique, la question de la défense a réuni les deux diplomates et leurs état-majors au ministère des Affaires étrangères. “Le ministre des Affaires étrangères Dr Morissanda Kouyaté et son homologue russe, Sergueï Lavrov ont procédé à la revue des domaines de coopération existant entre la Fédération de Russie et la République de Guinée, notamment dans le domaine des mines, de la sécurité et de la défense, l’éducation”, selon la Présidence guinéenne.

Ils se sont également engagés à renforcer l’amitié Guinéo-russe et l’axe de coopération Conakry-Moscou dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant.

Le ministre Sergueï Lavrov a également eu un tête-à-tête avec le président de la transition. Une première depuis le coup d’Etat du 5 septembre 2021 qui a porté le général Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée.

La Guinée et la Russie ont convenu de renforcer et de diversifier les axes de coopération bilatérale, notamment de redynamiser la commission Inter-Gouvernemental dans les différents domaines, entre autres, “des mines, des infrastructures, de la sécurité et de la défense, l’éducation”.