La Coopérative pour l’Agriculture et la Production Animale (CAPA SCOOPS), coopérative agricole spécialisée dans la production animale et végétale, a annoncé ce jeudi 4 juin 2020 avoir élu les membres de son comité de gestion lors de son assemblée générale ordinaire du 31 mai 2020.

Au cours de cette élection, les membres associés de la coopérative ont élu Abdourahamane Diallo, Alpha Boubacar Baldé et Djibril Sano pour un mandat de trois ans. Les nouveaux élus auront la charge d’assurer la gestion de la coopérative, de redéfinir ses orientations stratégiques et d’assurer son développement et sa croissance durant leur mandat.

Abdourahamane Diallo est l’un des fondateurs de la coopérative et dirigeait déjà le précédent comité de gestion. Il est titulaire d’un master en management international des médias de l’ESJ Lille et développe depuis quelques années une solide expertise sur les questions d’entrepreneuriat rural et de développement local.

Alpha Boubacar Baldé est directeur de IBF-Guinée, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de produits de lessive. Il est titulaire d’une licence en économie de l’Université Nongo Conakry et s’intéresse à l’agriculture depuis 2016.

Djibril Sano est un spécialiste des politiques publiques et a notamment travaillé sur les questions de politiques agricoles lors de ses études aux USA. Il a obtenu un diplôme de master en développement international obtenu à Western Michigan University grâce à une bourse Fulbright accordée par l’ambassade des États-Unis en Guinée. Il occupe actuellement le poste de directeur des opérations de la Bourse de Sous-traitance et de Partenariat.

Les membres du comité de gestion ont élu Abdourahamane Diallo comme président pour la durée de leur mandat.

L’élection du nouveau comité de gestion intervient à la fin d’une période de transition de trois ans conduite par les premiers membres (Abdourahamane Diallo, Souleymane Barry et Algassimou Diallo) qui ont travaillé principalement à la formalisation de la coopérative et au lancement de ses activités sur les filières ananas et aviculture.

Créée en août 2017, CAPA SCOOPS compte aujourd’hui 50 membres associés dont 26 % de femmes avec un capital social de 669.950.000 GNF pour 13 399 parts sociales. Le montant du capital détenu par les femmes représentait 134 millions de francs guinéens au 31 décembre 2019 soit 20 % du capital de la coopérative.

À propos de CAPA SCOOPS

La Coopérative pour l’Agriculture et la Production Animale (CAPA) est une société coopérative à actions simplifiées (SCOOPS) dont la vocation est de participer au développement rural à travers l’agriculture et l’élevage. Elle est la première coopérative guinéenne à utiliser le financement participatif comme levier pour financer ses investissements.

CAPA SCOOPS a pour ambition de créer autour de l’agriculture et de l’élevage une économie circulaire, sociale et solidaire pour soutenir les petits exploitants agricoles en leur facilitant notamment l’accès aux ressources financières, techniques et matérielles.

Pour plus de renseignements, visitez : www.capascoops.com