Des centaines de Guinéens se retrouvent bloqués à l’étranger à cause de la pandémie de Covid-19, qui a eu pour conséquence,la fermeture des frontières aériennes et terrestres.

C’est le cas en Tunisie où, selon une source, une centaine de Guinéens sont bloqués. Dans une vidéo envoyée à notre rédaction, Dame Aminata Yansané explique le calvaire de ses compatriotes et lance un cri de cœur aux autorités, notamment au président de la République.

«Je suis en Tunisie pour des cas de santé, j’ai ma petite fille de quatre ans que j’ai envoyée ici pour une opération. On est là depuis le 12 mars, c’était juste pour une semaine et le retour était prévu pour le 19 mars, entre-temps, ils ont fermé les frontières le 17 mars en Tunisie. Je m’adresse au président de la République et aux membres du gouvernement, si vous réussissez à lire cette vidéo, sachez que je suis une mère de famille, j’ai laissé mes enfants au pays. Je vous demande de nous venir en aide. On veut rentrer chez nous, nous n’avons aucun soutien. Des femmes guinéennes se font maltraiter, tout simplement parce qu’elles n’ont pas où habiter. Elles sont dans la rue. Les bailleurs sont en train de nous mettre dehors. La majeure partie habite dans les rues de Tunis. Nous disposons de nos billets aller-retour, mais on nous demande de payer d’autres billets à valeur de 735 $ par billet. Nos familles en Guinée ne peuvent plus nous envoyer de l’argent».