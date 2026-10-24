« Vous n’êtes pas oubliés » : après Wanindara et Kassa, Mamadi Doumbouya rassure les occupants des domaines de l’État

Dans un message publié ce samedi 24 octobre 2026, le président Mamadi Doumbouya est revenu sur le déclassement des réserves foncières de Simbaya-Wanindara et de l’île de Kassa. Le décret portant cette décision avait été pris le 16 octobre 2026.

Le chef de l’État a évoqué la situation des familles ayant vécu pendant des décennies dans l’incertitude quant à leur avenir foncier, tout en annonçant des mesures de régularisation et d’aménagement au profit des occupants des zones concernées.

« Pendant trop longtemps, des familles entières ont vécu sur ces terres sans jamais savoir si le lendemain leur appartiendrait. Des générations y sont nées, y ont grandi, y ont bâti leur vie à la sueur de leur front, dans la crainte permanente d’être un jour chassées », a déclaré Mamadi Doumbouya.

Concernant la portée de la décision, le président a insisté sur la nécessité de réparer ce qu’il considère comme une injustice longtemps restée sans réponse. « Cette injustice, l’État l’avait laissée sans réponse. Elle est désormais réparée. »

Il a ensuite souligné le caractère légitime de la mesure annoncée à l’endroit des habitants concernés : « Ce n’est pas une faveur : c’est un droit que la République vous restitue. »

Au-delà de la régularisation foncière, Mamadi Doumbouya a annoncé la réalisation d’infrastructures destinées à améliorer le cadre de vie des populations, notamment des routes, des écoles, des centres de santé, des terrains de sport et des aires de jeux. « Un quartier ne se résume pas à des parcelles ; c’est un lieu de vie, de dignité et d’avenir », a-t-il affirmé.

Le président a également adressé un message aux Guinéens confrontés à des situations foncières similaires, à Conakry comme à l’intérieur du pays, leur assurant que leurs préoccupations seraient prises en compte. « Vous n’êtes pas oubliés. Chaque dossier sera examiné avec rigueur et équité. Personne ne sera laissé au bord du chemin. L’État ne vous abandonnera pas dans la détresse », a-t-il promis.

Le chef de l’État a placé cette démarche dans le cadre de la justice sociale et du développement national, appelant les citoyens à préserver la cohésion entre les communautés. « Il n’y a pas de développement véritable sans justice sociale, et pas de justice sociale sans un État qui protège les plus vulnérables », a-t-il souligné.

Il a conclu son message par un appel à l’unité nationale, rappelant que les richesses et les terres du pays doivent bénéficier à tous les Guinéens. « Sa terre appartient à tous ses enfants. »