Les travailleurs de la Radiodiffusion télévision Guinéenne (RTG Koloma et Boulbinet), ont dénoncé la décision de la ministre de l’information et de la communication, Aminata Kaba suspendant par arrêté leur directeur général Fana Soumah pour “faute lourde” ce jeudi 04 mai 2023.

Ces travailleurs se sont réunis dans trois endroits à savoir aux sièges de la RTG 1 (Koloma) et RTG 2 (Boulbinet) et à la devanture du département de l’information et de la communication avec des slogans « Aminata zéro, ici on ne bouge pas».

Selon ces travailleurs, le motif de la suspension du DG Fana Soumah par arrêté n’est pas fondé. C’est pourquoi, ils affirment que « nous ne pouvons pas cautionner ça, parce que tout simplement ce grand monsieur qui est Fana Soumah est l’un des meilleurs directeurs que cette maison n’a jamais eu», déclare Camara Ousmane journaliste animateur culturel à la RTG Boulbinet.

« Nous sommes restés à l’agonie pendant sept ans. Il a fallu l’arrivée d’un Fana Soumah pour que Boulbinet se relève de ses cendres. Et la faute lourde dont la ministre parle, c’est elle-même qui a provoqué. Elle a envoyé des techniciens à la RTG Koloma sans associer les techniciens Guinéens de la maison, sans même associer le directeur général de la maison. Comme Dieu ne dort pas elle-même était sur le plateau hier juste le son est parti. Elle est sortie fâchée. Pour elle, c’est un sabotage. Le travail mal fait qu’elle a effectué à Koloma, c’est le même travail qui l’a répondu. Donc moi je pense Fana Soumah n’a rien avoir avec cela. Nous voulons qu’elle remette Fana à sa place er qu’elle démissionne. Parce que depuis son arrivée rien ne bouge dans cette maison » a-t-il indiqué avant de rassurer ceci : «En tout cas, il n’y aura pas le journal. On va tout arrêter jusqu’à ce que le palais Mohamed V nous réponde. Nous allons continuer encore demain matin jusqu’au départ de Aminata Kaba ».