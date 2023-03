Dans la soirée du vendredi 3 à samedi 4 mars 2023, le 2e convoi des guinéens victimes de xénophobie en Tunisie est arrivé à Conakry.

Après le premier convoi, le gouvernement avait promis de continuer le pont aérien entre Conakry et Tunis tant que cela sera nécessaire. Ce soir un autre convoi est arrivé avec à son bord 48 guinéens.

Comme à l’accoutumée, ils ont été accueillis par le président de la Transition et quelques membres du gouvernement à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré.

Il faut souligner qu’en dehors du choix volontaire de revenir, la cellule de crise mise en place par les autorités donne priorité aux personnes âgées, aux femmes, aux enfants et aux malades. Dans ce second convoi deux malades sont rentrés et continueront à suivre leurs soins dans les centres hospitaliers du pays.