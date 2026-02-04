À travers une série de décrets lus ce mercredi 4 février 2026, à la RTG, le président de la République a procédé à la recomposition de son cabinet.

Le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, a renouvelé sa confiance au général Amara Camara et à Djiba Diakité, respectivement nommés ministre secrétaire général de la Présidence et ministre directeur de cabinet.

Ces nominations consacrent la reconduction de deux cadres qui occupent ces fonctions depuis le début de la transition en 2021.

Elles traduisent également la volonté du président de la République de s’inscrire dans la continuité institutionnelle à l’entame de son septennat.