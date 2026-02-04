Trois jours après sa nomination par le président de la République, Mamadi Doumbouya, Khaité Sall a été officiellement installée, ce mercredi 3 février 2026, à la tête du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. À l’occasion de la cérémonie de passation de service, la nouvelle ministre a dressé le bilan des actions menées ces dernières années et décliné ses priorités, dans un esprit de continuité et de réforme.

Dans son discours, Khaité Sall a salué les efforts accomplis sous la conduite de son prédécesseur, le Dr Oumar Diouhé Bah, mettant en lumière les avancées enregistrées dans le secteur de la santé.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons collectivement posé les jalons d’une transformation durable de notre système de santé. Ces réformes n’étaient pas de simples ajustements techniques ; elles visaient à restaurer le pacte de confiance entre les populations et leur système de santé, afin de bâtir un modèle plus équitable, plus performant et plus résilient », a-t-elle déclaré.

Parmi les progrès majeurs, la ministre a cité les réformes engagées en matière de gouvernance sanitaire, axées sur la transparence et l’efficacité, ainsi que le développement des infrastructures. Elle a notamment évoqué « le lancement et la poursuite de grands chantiers d’infrastructures, notamment les hôpitaux régionaux à vocation universitaire, véritables phares destinés à renforcer l’offre de soins de qualité sur l’ensemble du territoire ».

Elle a également mis en avant « l’approfondissement de réformes essentielles, telles que le statut particulier des agents de santé, l’élaboration du code de santé publique, la finalisation de la carte sanitaire, ainsi que l’actualisation des tarifs des prestations et des paquets de soins essentiels ».

Sur le plan de la sécurité sanitaire et de la lutte contre les maladies, Khaité Sall a réaffirmé la détermination de son département à poursuivre les efforts engagés. « En matière de sécurité sanitaire, de santé maternelle et infantile, et dans la lutte contre les maladies, qu’elles soient transmissibles, non transmissibles ou tropicales négligées, nous continuerons d’agir avec une détermination sans faille. Prévenir, détecter, riposter et éradiquer demeurent les piliers de notre action », a-t-elle assuré, tout en rappelant le contexte international marqué par la rareté des ressources et des contraintes budgétaires croissantes.

Face à ces défis, la nouvelle ministre a insisté sur la nécessité d’une gestion rigoureuse des ressources publiques. « Je mettrai un point d’honneur à assurer une gestion rigoureuse et rationnelle des ressources financières, une transparence absolue dans l’allocation et l’utilisation des fonds publics, ainsi qu’une reddition des comptes exemplaire vis-à-vis de nos citoyens et de nos partenaires », a-t-elle affirmé. Elle a également évoqué le développement de mécanismes de financement innovants pour renforcer la souveraineté sanitaire du pays.

Khaité Sall a par ailleurs réaffirmé l’alignement total de son action sur la vision présidentielle. « Toutes les actions du ministère s’inscriront pleinement dans la vision du chef de l’État et en parfaite cohérence avec le programme de développement Simandou 2040, dont le pilier 5 consacre la santé et le bien-être des populations comme une priorité nationale », a-t-elle précisé, promettant de renforcer la prévention, de garantir un accès équitable aux soins et d’assurer la couverture sanitaire universelle, conformément à la Constitution.

Pour clore son propos, la nouvelle ministre a lancé un appel à la mobilisation de l’ensemble des acteurs du secteur de la santé. « Le capital humain étant le cœur battant de notre système de santé, j’en appelle à l’engagement de l’ensemble du corps médical et paramédical, public comme privé », a-t-elle déclaré, avant de rendre hommage à son prédécesseur. « Je veux le rassurer : le chantier engagé sous son leadership ne connaîtra aucune discontinuité. Nous poursuivrons l’œuvre entreprise avec le même enthousiasme et dans le strict respect de la continuité de l’État », a-t-elle conclu.