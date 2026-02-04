Patricia Adeline Lamah a officiellement pris fonctions ce mercredi 4 février 2026 en tant que ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité. La cérémonie de passation de service, empreinte de solennité, a été marquée par un discours d’engagement et une volonté clairement affichée d’insuffler une nouvelle dynamique au département.

Dans son allocution, la nouvelle ministre a mesuré la portée de la responsabilité qui lui incombe. Elle a dit sa fierté d’appartenir au gouvernement de la Cinquième République, tout en soulignant l’impératif de servir l’État avec efficacité, droiture et des résultats concrets.

Patricia Adeline Lamah a également exprimé sa reconnaissance au Premier ministre, Amadou Oury Bah, pour la confiance placée en elle et pour les orientations données à l’action gouvernementale. « Je m’inscris pleinement dans cette dynamique, une action publique qui avance, qui écoute, qui transforme », a-t-elle affirmé.

Au cœur de son intervention, la ministre a insisté sur la dimension profondément humaine de sa mission. « C’est le ministère de celles et ceux qu’on n’entend pas toujours, qu’on ne voit pas toujours, mais qui ont besoin de l’État au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière », a-t-elle rappelé, soulignant ainsi la vocation sociale et inclusive de son département.

S’adressant aux cadres et agents du ministère, Patricia Lamah a appelé à un esprit de collaboration fondé sur le respect et l’engagement collectif. « Je viens avec respect, humilité et avec une grande détermination. J’aurai besoin de vous. Nous devons travailler vite et bien ensemble. Je compte sur une collaboration étroite, orale et existante au service d’un même objectif », a-t-elle déclaré.

La nouvelle ministre entend par ailleurs impulser un véritable renouveau dans la méthode de travail et l’action publique du ministère. « Plus de coordination, plus de proximité, plus de redevabilité. Renouveau dans l’action, des programmes mieux ciblés, mieux suivis, mieux », a-t-elle promis, avant de s’engager à servir avec « intégrité, écoute, courage et constance ».