Nommé ministre de la Justice et des Droits de l’Homme en remplacement de Yaya Kaïraba Kaba, Ibrahima Sory II Tounkara a officiellement pris fonction ce mercredi 4 février 2026, à l’occasion de la cérémonie de passation de service tenue au sein du département. Pour son premier discours en tant que garde des Sceaux, le nouveau ministre a dressé un état des lieux sans concession du système judiciaire guinéen, tout en dévoilant les grandes orientations de son action.

Dès l’entame de son intervention, Ibrahima Sory II Tounkara a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités de l’État pour la confiance placée en lui. « Je mesure pleinement la portée de la confiance que m’accorde son excellence monsieur Mamadi Doumbouya, président de la République, en me confiant la charge de premier garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l’homme de la Vème République. Cette confiance est un mandat républicain, un serment tacite fait à la nation et une obligation de loyauté, de rigueur et de résultat. J’exprime également ma reconnaissance à monsieur Amadou Oury Bah, premier ministre, chef du gouvernement, pour son leadership, sa vision d’ensemble et son attachement à la cohérence de l’action publique sans laquelle aucune réforme structurelle ne saurait prospérer.»

La justice, pilier de la République

Dans la suite de son discours, le ministre a rappelé le rôle fondamental de la justice dans l’architecture républicaine, tout en affirmant sa volonté d’inscrire son action dans le respect strict des règles institutionnelles. « La justice est le pilier silencieux de la République. Lorsqu’elle est forte, la nation est stable. Lorsqu’elle est crédible, l’État est respecté. Lorsqu’elle est humaine, le peuple est réconcilié avec ses institutions. La justice n’est ni vengeance ni complaisance. Elle est équilibre, mesure, autorité, légitime. C’est pourquoi je m’engage solennellement à respecter scrupuleusement la hiérarchie institutionnelle, à inscrire mon action dans la discipline gouvernementale et à faire du ministère de la Justice une administration exemplaire, lisible et responsable. Mesdames et messieurs, la Ve République nous impose une lucidité courageuse. »

Cinq failles structurelles identifiées

Procédant à un diagnostic approfondi de l’appareil judiciaire, Ibrahima Sory II Tounkara a identifié cinq failles structurelles majeures qui, selon lui, fragilisent durablement le système judiciaire guinéen. « Notre système judiciaire souffre encore de failles structurelles profondes. Un, le surpeuplement carcéral. Il demeure l’un des défis les plus graves, résultant principalement : un, du non-respect des délais légaux de traitement des procédures. Deux, du recours excessif à la détention provisoire. Trois, de l’insuffisante mise en oeuvre des alternatives légales à l’emprisonnement. Deux, la lenteur de la justice. Une justice lente est une justice perçue comme injuste. Elle fragilise la confiance des citoyens et nourrit le sentiment d’arbitraire. Trois, les insuffisances en formation. L’évolution du droit, la complexité des contentions modernes et les exigences internationales imposent une montée en compétence permanente des acteurs judiciaires. Quatre, les déficits d’infrastructure. Des juridictions inadaptées, des établissements pénitentiaires surchargés, des moyens logistiques insuffisants compromettent la dignité humaine et l’efficacité judiciaire. Cinq, le déficit de cohésion institutionnelle. La justice est une chaîne. Lorsqu’un maillon faillit ou faiblit, c’est l’ensemble qui vacille. »

Cinq engagements structurants annoncés

Face à ces constats, le nouveau garde des Sceaux a décliné cinq engagements structurants destinés à refonder durablement l’institution judiciaire. « Premier engagement, une politique pénale responsable et humaine. Un, respect strict des délais légaux. Deux, réduction raisonnée de la détention provisoire. Trois, promotion effective des alternatives à l’incarcération. Deuxième engagement, la dignité carcérale. Un, lutte méthodique contre le surpeuplement. Deux, amélioration des conditions de détention. Trois, modernisation de la gestion pénitentiaire. Troisième engagement, la formation comme levier de transformation. Un, renforcement de la formation initiale. Deux, institutionnalisation de la formation continue. Trois, valorisation de l’éthique, de la déontologie et des droits de l’homme. Quatrième engagement, les droits de l’homme comme boussole. Un, protection effective des libertés fondamentales. Deux, accès équitable à la justice. Trois, prévention des violations des droits de l’homme. Toujours dans le cadre des droits de l’homme, sachant que la justice guinéenne a trois voies à raison, et nous le savons tous, décriée et cataloguée, il nous revient à nous les acteurs d’inverser cette tendance, dans le but de l’instauration d’une véritable justice respectueuse des droits de l’homme. (…) Cinquième engagement, infrastructure, modernisation et cohésion. Un, réhabilitation des juridictions. Deux, digitalisation progressive des procédures. Trois, gouvernance judiciaire fondée sur le dialogue et la responsabilité partagée. »

Un appel à l’engagement collectif

Conscient de l’ampleur des défis, le ministre a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective de l’ensemble des acteurs du secteur judiciaire. « Aucune réforme ne réussira sans une prise de conscience collective, proactive et courageuse. J’en appelle aux magistrats, aux greffiers, aux avocats, aux officiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs, aux officiers de police judiciaire, aux personnels administratifs et à tous les cadres du ministère de la justice, aux partenaires institutionnels et aussi aux partenaires institutionnels pour bâtir ensemble une justice intègre, performante et respectée. La justice n’appartient pas à un homme, elle appartient à la République, elle appartient au peuple. »

Un engagement solennel

Avant de clore son discours, Ibrahima Sory 2 Tounkara a pris un engagement personnel fort au service de la justice guinéenne. « Je sais que la tâche est immense, mais je crois en la force du collectif. Je crois en la capacité de la Guinée à se doter d’une justice crédible, humaine et moderne à la hauteur des espérances de son peuple et des exigences de son temps. En ce jour de passation, je prends l’engagement ferme de servir la justice avec humilité, rigueur, courage et fidélité aux principes républicains. Je mesure l’ampleur de la tâche et je reste convaincu que la Guinée peut et doit se doter d’une justice plus crédible, humaine, efficace et respectée. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse sa justice, que Dieu bénisse chacun de ses serviteurs loyaux. »