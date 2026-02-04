Publireportage – L’Indice de Confiance des Entreprises de Guinée (ICÔNE) a été officiellement lancé ce mercredi 4 février 2026 à Conakry. La cérémonie, marquée par la restitution des résultats de la première édition de l’indice, a réuni des acteurs du secteur privé, des représentants du gouvernement ainsi que des partenaires internationaux.

Organisé par Falémé Conseil, cabinet de conseil spécialisé, l’événement s’inscrit comme une étape importante pour l’économie guinéenne, avec l’ambition de renforcer la transparence et la compétitivité des entreprises locales.

Prenant la parole à l’ouverture de la cérémonie, Maladho Kaba, fondatrice et directrice générale de Falémé Conseil, a souligné la portée stratégique de cet indice. « Avec ICÔNE, nous ambitionnons de compléter le récit économique et financier de notre pays en écoutant les entreprises et en reflétant leur réalité », a-t-elle déclaré.

Selon elle, l’ICÔNE va bien au-delà d’un simple indicateur statistique. Il se veut un véritable outil de transparence et d’anticipation pour les investisseurs. « Le problème avec les stéréotypes, ce n’est pas qu’ils sont faux, c’est qu’ils sont incomplets », a-t-elle affirmé, estimant que l’indice vise à corriger une vision partielle de l’économie guinéenne.

L’ancienne ministre de l’Économie et des Finances a également insisté sur le déficit de données locales fiables. « Nous avons trop souvent attendu les partenaires pour nous fournir nos propres données. Cela nous place déjà dans une position de faiblesse dans les négociations », a-t-elle regretté. À ses yeux, l’ICÔNE permettra aux pouvoirs publics et au secteur privé de dialoguer sur des bases plus objectives, fondées sur des faits plutôt que sur des impressions.

De son côté, Alexandre Kamara, vice-président de la Confédération générale des entreprises de Guinée (CGE-GI), a salué l’initiative et réaffirmé l’engagement de son organisation. « Un dialogue économique efficace et durable doit reposer sur une base essentielle, des données fiables, partagées et régulièrement actualisées », a-t-il indiqué.

Selon lui, l’Indice de Confiance des Entreprises de Guinée contribuera à traduire les difficultés quotidiennes des entreprises, notamment l’accès à l’énergie, la logistique ou les délais administratifs, en « indicateurs objectifs ». Il a par ailleurs appelé à dépasser le stade des discours. « La Guinée est une référence mondiale en séminaires et discours, mais ces belles initiatives ne sont souvent pas transformées en actions concrètes », a-t-il souligné, exprimant l’espoir que l’ICÔNE devienne un véritable catalyseur de réformes pour améliorer l’attractivité de l’environnement des affaires.

Le secteur privé technologique s’est également associé à la démarche.

Représentant MOUNA Group Technologies, le directeur général adjoint Eric Sena a expliqué qu’il était naturel pour une entreprise technologique de soutenir un tel indice. « La confiance se construit sur des données fiables, lisibles et accessibles », a-t-il déclaré, estimant que l’ICÔNE permettra de « réduire les incertitudes et de faciliter la prise de décision, ce qui aidera à attirer davantage d’investissements en Guinée ».

Intervenant au nom de la Primature, Pierre Kamano, conseiller principal, a rappelé l’importance de l’évaluation dans l’action publique. « Ce qui n’est pas évalué n’est pas exécuté », a-t-il martelé. Il a souligné que la disponibilité de données fiables et actualisées est essentielle pour orienter les décisions dans un contexte économique mondial en constante évolution.

Évoquant les perspectives de croissance du pays entre 2025 et 2028, notamment à travers des projets structurants comme Simandou 2040, il a toutefois averti que « cette espérance doit se fonder sur une évaluation rigoureuse ». Pierre Kamano a insisté sur la nécessité de créer un environnement propice à l’investissement, à travers des réformes et un soutien accru aux entreprises privées, tout en réaffirmant l’engagement des autorités à accompagner Falémé Conseil et l’initiative ICÔNE.

Le lancement de l’ICÔNE marque ainsi une étape clé dans la transformation économique de la Guinée. En se dotant de cet outil, le pays entend renforcer la qualité de la prise de décision, encourager les investissements et consolider le dialogue entre le secteur privé et l’État.