Reconduit à la tête du Secrétariat général du gouvernement (SGG), Tamba Benoît Kamano a officiellement repris fonction avec la ferme volonté de poursuivre le processus de refondation engagé par les autorités guinéennes. À l’occasion de cette prise de fonction, le secrétaire général a souligné le rôle stratégique de son institution dans la coordination de l’action gouvernementale, dans un contexte marqué par la confirmation du Premier ministre et le retour de plusieurs membres du gouvernement.

Pour Tamba Benoît Kamano, cette continuité à la tête de l’exécutif renforce la stabilité institutionnelle et impose une responsabilité accrue aux acteurs gouvernementaux. « Avec la confirmation de M. le Premier ministre, nous avons une obligation supplémentaire. La stabilité pour assurer ce processus », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la RTG.

Il estime que cette dynamique crée les conditions nécessaires à la poursuite des réformes engagées. Insistant sur l’efficacité de l’action publique, le secrétaire général a rappelé l’impératif d’une gouvernance orientée vers les résultats. « Le pays a besoin d’un gouvernement qui décide et d’une administration qui exécute vite, bien et proprement les instructions », a-t-il affirmé, appelant à une meilleure articulation entre les décisions politiques et leur mise en œuvre administrative.

Dans cette architecture institutionnelle, Tamba Benoît Kamano assigne au Secrétariat général du gouvernement un rôle central de régulation et de coordination. « Le secrétaire général du gouvernement sera le point d’équilibre entre la vision politique et l’exécution administrative », a-t-il expliqué, soulignant la nécessité de garantir la cohérence et la célérité de l’action gouvernementale.

Le secrétaire général a par ailleurs estimé que le temps n’est plus aux hésitations, dans un contexte de fortes attentes sociales. « Je le dis sans détour, nous n’avons plus de brouillon à faire », a-t-il martelé, évoquant les orientations fixées par le chef de l’État. « Le président de la République l’a également évoqué qu’une gouvernance participative est humaine en vue, un mandat pour les femmes, une promesse pour la jeunesse », a-t-il ajouté, en référence aux priorités politiques portées par les autorités.

À travers cette prise de position, Tamba Benoît Kamano réaffirme l’ambition de faire du Secrétariat général du gouvernement un levier clé de la refondation de l’État, en assurant la cohérence, la stabilité et l’efficacité de l’action gouvernementale au service des objectifs de la transition.