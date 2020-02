Coronavirus: un cas suspect signalé en Guinée

Dans une communication faite ce mardi 04 février 2020, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) annonce un cas suspect en Guinée. Le cas suspect est un jeune mécanicien bangladais, a indiqué les autorités sanitaires.

«Nous avons commencé par renforcer nos points d’entrées. Nous avons ciblé l’Aéroport de Conakry plus certains ports. Grâce à nos dispositifs mis à l’Aéroport de Conakry, hier dans la soirée, nous avons eu un citoyen asiatique de la République de Bangladesh qui était en séjour en Guinée depuis 6 mois. Il a fait le déplacement vers la République sœur du Sénégal où il a été invité à dépanner un engin. Il a fait quatre jours là-bas. C’est à son retour qu’il a commencé à faire de la fièvre et de la toux. Grâce à nos dispositifs mis à l’aéroport, la caméra thermique a senti qu’il faisait de la fièvre. On a alerté nos agents sur place. C’est ainsi qu’on l’a isolé dans notre centre qu’on a préparé au niveau de l’aéroport. Grâce au numéro d’alerte qu’on a mis en place, on a appelé nos équipes qui se trouvent au centre de traitement de NONGO qui sont venues le conduire audit centre», a expliqué Dr Sakoba Keita.

Les responsables de la santé ont déclaré qu’ils surveillent le premier cas suspect de coronavirus qui a fait plus de 300 morts en Chine, avec plus de 4 500 cas confirmés.

Par ailleurs, l’ANSS annonce que le cas suspect a été placé en quarantaine au Centre de Traitement Epidémiologique de Nongo.