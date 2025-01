Alors que le général Mamadi Doumbouya a récemment annoncé la tenue d’un référendum constitutionnel pour 2025, Boubacar Biro Barry, vice-coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), a vivement réagi à cette nouvelle annonce. Pour lui, il ne s’agit que d’un nouveau “mensonge” tant que les promesses ne sont pas concrétisées.

L’annonce du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, concernant l’organisation d’un référendum constitutionnel en 2025 a suscité de vives réactions parmi les acteurs de la société civile en Guinée.

Parmi eux, Boubacar Biro Barry, vice-coordinateur du FFSG, a exprimé des doutes sur la faisabilité et la sincérité de cette promesse. “Ça ne rassure nullement”, a lancé Biro Barry, déplorant que le référendum ait été promis pour la fin de l’année 2024, mais qu’à ce jour, aucune avancée concrète n’ait été observée.

Selon l’activiste, le pays en est encore au stade de la vulgarisation de l’avant-projet de la constitution, et il semble que la situation reste figée à ce niveau. “Nous en sommes au niveau de l’avant-projet constitutionnel. Donc, c’est seul Dieu qui sait à quoi ça va nous faire aboutir”, a-t-il ajouté, laissant entendre que l’incertitude persiste quant à la réalité du processus.

Le vice-coordinateur des Forces sociales a par ailleurs comparé cette situation à celle du précédent régime d’Alpha Condé. À la question de savoir si cette nouvelle annonce ressemble à une manière pour le général de passer le cap du 31 décembre, Biro Barry dénonce ce qu’il qualifie de “duperie” et de “mensonge”.

En réaction à ce qui lui semble être un manque de transparence et de réalisations concrètes, il a souligné que tant que les promesses ne seront pas tenues, il les qualifiera toujours de “fallacieuses”. “On nous a dit qu’Alpha Condé était un menteur, qu’il avait trop menti aux Guinéens. On voit maintenant des gens qui mentent plus qu’Alpha Condé, et ça ressemble à ça”, a-t-il martelé.

Cependant, l’activiste n’a pas exclu la possibilité de soutenir ce référendum si les engagements sont finalement concrétisés. “Quand on verra la réalité, c’est ce qui est bien, car la faisabilité, c’est une autre chose. Nous souhaitons que ce soit fait et, quand c’est fait, nous le ferons ensemble. Quand ce n’est pas fait, nous allons dénoncer tant de fois que ce n’est pas fait. La promesse est une dette, et une dette qui devra être honorée si le pouvoir souhaite bénéficier de la confiance des Guinéens”, a-t-il averti.