Le 25 octobre 2023, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo, lançait en grande pompe les travaux de mise en norme et de rénovation du Stade Général Lansana Conté de Nongo. Les travaux n’ont été que de courte durée. Les entreprises ont décidé d’arrêter pour non paiement depuis mi-décembre. Selon nos informations, le ministère de la Jeunesse et des Sports n’a, jusqu’ici, débloqué aucun fonds contrairement aux dispositions du contrat.

Dans l’enceinte du stade, les équipements de TACON PLC SARL [entreprise éthiopienne] et LIMONTA [entreprise italienne] sont invisibles. Les chaises en plastique ont été enlevées sur une bonne partie de la tribune .

Initialement prévue pour une durée de 5 et 9 mois, cette réhabilitation serait l’objet d’un tiraillement entre l’équipe du ministre Bea Diallo et celle d’Antonio Souaré qui, à travers son entreprise SAM GBM, s’est vu retirer le marché. Les deux seraient divisés sur la gestion des anciens équipements.

Alors que le ministre souhaiterait distribuer les chaises en plastique et fauteuils aux autres mini stadiums du pays, le président du club de Horoya tient mordicus à les récupérer au profit de son complexe sportif de Yorokoguiya.

Pis encore, l’interlocuteur entre la société TACON PLC SARL et le ministère ne répondrait plus aux appels téléphoniques de l’entreprise éthiopienne.

Une situation qui pourrait s’aggraver puisque TACON PLC envisage de porter plainte, si toutefois elle n’est pas remboursée pour le travail déjà effectué, nous a confié notre source qui accuse le département le Bea Diallo de “mauvaise foi”.

Au lancement de ces travaux, le ministre de la Jeunesse et des Sports n’a fait aucune communication sur le budget alloué à ces travaux qui devrait permettre à la Guinée de bénéficier de son tout premier stade homologué par la Confédération africaine de football (CAF).

Pour l’heure, toutes nos tentatives de recouper l’information auprès du ministère des Sports sont avérées vaines.