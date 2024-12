En tournée de prise de contact avec les unités basées à Conakry, le chef d’état-major de l’armée de terre, Abdoulaye Kéita, surnommé “Commando Fakhê”, s’est rendu au Bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA) au Camp Alpha Yaya Diallo. À cette occasion, il a félicité les troupes et appelé au renforcement des capacités opérationnelles des unités de l’armée de terre.

Nommé début novembre, le chef d’état-major de l’armée de terre multiplie les rencontres avec les différentes unités. Le samedi 29 novembre, il s’est rendu au Bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA). “Le président de la République, chef de l’État, chef suprême des armées, monsieur le ministre de la Défense nationale et le chef d’État-major général des armées, me charge de vous saluer, de vous féliciter, de vous exercer aussi, de continuer à renforcer la vigilance et de veiller à ce que l’ennemi, sous toutes ses formes, ne rentre pas sur notre territoire”, a-t-il déclaré.

“Vous devez former vos hommes. La formation est une mission noble qui ne laisse pas de place à la médiocrité et à la paresse”, a-t-il ajouté.

“Aussi, tout le monde doit se sentir concerné pour transmettre son savoir sans égoïsme et ainsi préparer l’avenir de vos hommes. Une armée de terre instruite et fière de son état de militaire. Tout cela passe par le travail de tous, à tous les niveaux. Nous nous élèverons par l’effort, en promouvant le mérite. Pour cela, il faudra faire preuve de sérieux et de rigueur dans l’accomplissement de la mission”, a-t-il exhorté.

Cette tournée de prise de contact va s’élargir dans les jours à venir à d’autres unités militaires de l’intérieur du pays.