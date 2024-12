La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu son verdict dans le procès de Amadou Damaro Camara et de ses coaccusés ce lundi 2 décembre 2024. Reconnu coupable de détournement de deniers publics et de corruption, l’ancien président de l’Assemblée nationale a été condamné à quatre ans de prison et à une amende de 10 millions de francs guinéens. Les réactions n’ont pas tardé au sein du RPG Arc-En-Ciel.

L’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno, visiblement affecté par ce verdict, a exprimé son amertume face à cette décision qu’il juge “injuste et déséquilibré”. “C’est une amertume. C’était vraiment clair par rapport au montant de départ qu’il a utilisé, il l’a tout justifié. Pour ce qui est resté, il n’y a pas eu d’enquête sur cela”, a-t-il déclaré, mettant en doute le processus qui a conduit à cette condamnation.

Ce membre influent du bureau politique national de l’ancien parti au pouvoir a particulièrement insisté sur le cas de Michel Kamano, autre accusé dans cette affaire, dont la peine lui semble encore plus incompréhensible. “Ce qui me désole le plus, c’est la condamnation de Michel Kamano. C’est quelqu’un qui a suivi un traitement médical, il a participé au premier débat, il a fourni les preuves concernant les accusations portées contre lui et s’est justifié à plusieurs reprises”, a-t-il souligné.

Marc Yombouno a exprimé sa solidarité avec les condamnés. “C’est une situation d’incompréhension, et nous sommes solidaires avec nos camarades politiques. Nous les soutenons”, a-t-il indiqué, appelant implicitement à une réflexion sur l’équité du jugement rendu par la CRIEF.