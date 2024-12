Le tribunal de première instance de Kaloum a rendu sa décision ce mardi 3 décembre 2024, concernant le procès du journaliste Bakary Gamalo Bamba, poursuivi par le président de la CRIEF, Francis Kova Zoumanigui. Reconnu coupable d’atteinte à la vie privée, Gamalo Bamba a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et au paiement d’une amende d’un million de GNF.

Le président de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) avait porté plainte contre le directeur du journal Le Baobab, l’accusant d’avoir enregistré sa voix lors d’un échange privé, sans obtenir son autorisation préalable.

Lors de l’audience, le journaliste a reconnu les faits mais a expliqué que l’enregistrement avait pour but de garantir la fidélité de son compte rendu sur un dossier d’enquête impliquant l’ex-ministre de la santé Remy Lamah.

Dans sa plaidoirie, le procureur avait requis une peine d’un an de prison à l’encontre de Bakary Gamalo Bamba. Cependant, le tribunal a prononcé une sanction clémente, avec une peine de prison avec sursis, et a demandé au journaliste de verser un montant symbolique au plaignant au titre de dommages et intérêts. Le tribunal a également ordonné la confiscation du téléphone du journaliste.