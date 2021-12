L’union des handicapés de Guinée a interpellé le gouvernement pour l’amélioration de leurs conditions de vie. C’était à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, ce vendredi 3 décembre 2021.

Bernard Tamba Tinguiano, le président de cette structure a reconnu les efforts du président de la transition qui a accordé des places aux personnes handicapées au CNT. Au-delà de cela, d’autres opportunités aussi attribuées à ces personnes à mobilité réduite, par le Colonel Mamadi Doumbouya.

Cependant, ces personnes vivant avec le handicap ont également signalés les maux dont ils font face en Guinée.

« Les handicapés guinéens, tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays continuent toujours de tirer le diable par la queue, que ce soit dans les familles jusqu’aux institutions publiques et privées en passant par un manque d’environnement accessible et adaptable. Nous rappelons que nous avons beaucoup de personnes malades qui sont dans un besoin très urgent et nous enregistrons de jour au jour des cas d’accident des personnes handicapées et d’autres sont morts malades par manque de soutien. Il y a trois (3) mois, nous avons trouvé un handicapé malade au marché Madina sans secours. L’union des handicapés a dépêché une mission pour conduire cette personne à l’hôpital pour les soins médicaux, mais très malheureusement elle n’a pas survécu. La dépouille mortelle est actuellement à la morgue Donka. Il est sans identification parce qu’aucune pièce d’identité n’est avec lui et on peine encore à retrouver ses parents. C’est pourquoi bon nombre des handicapés d’entre nous se livrent à des activités déshonorantes comme la mendicité » , a déploré Bernard Tamba Tinguiano.

A l’évènement du CNRD, l’Union des handicapés de Guinée dit avoir espéré l’amélioration des conditions de vie de cette couche vulnérable. Avant de lancer un appel solennel à l’endroit du Colonel Mamadi Doumbouya: « Il (CNRD) a posé des actes allant dans ce sens en nous faisant représenter dans le futur CNT afin de permettre à notre chère patrie de se doter des textes de lois solides, garantissant un avenir radieux aux personnes handicapées. Dans le même sillage, nous formulons encore des doléances à cette brave autorité étatique actuelle de nous aider à avoir : une couverture sanitaire, une formation scolaire et professionnelle, des infrastructures, au transport, à la formation, à l’employabilité, à la santé et tant d’autres », a plaidé le président de l’Union des handicapés de Guinée.