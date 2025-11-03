Plus d’une semaine après sa création par l’ordonnance n°017-PP-CS-2025 du 24 octobre 2025, prise conformément à l’article 46 de la loi organique L-2025-026-CNT du 27 septembre 2025 portant Code électoral, le Collège multidisciplinaire de médecins assermentés sera officiellement installé ce mardi 4 novembre 2025.

Cette instance est chargée de procéder à l’examen médical et à la certification de l’aptitude physique et mentale des candidats à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. La cérémonie d’installation se tiendra à partir de 9 heures dans les locaux de la Cour suprême.

« La cérémonie sera présidée par M. Yaya Boiro, président de la première chambre civile, commerciale et sociale de la Cour suprême assurant l’intérim du premier président », précise un communiqué de l’institution, lu sur les antennes de la RTG.

Dans le même communiqué, la Cour suprême invite l’ensemble des acteurs du processus électoral à privilégier un climat de sérénité et de responsabilité.

« La Cour suprême a saisi cette occasion pour réaffirmer son engagement à veiller, conformément à la loi, à la transparence, à l’intégrité et à la régularité du processus électoral présidentiel », souligne la plus haute juridiction du pays.

L’installation du Collège médical interviendra au lendemain de la clôture du dépôt des dossiers de candidature.

Cette étape marque la poursuite des activités préparatoires à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, conformément au calendrier électoral établi.