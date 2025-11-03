Suite au dépôt officiel de la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle, les Forces Vives de Guinée (FVG) ont publié, ce lundi 3 novembre 2025, une déclaration dans laquelle elles condamnent ce qu’elles qualifient d’« acte de parjure ».

« Les Forces Vives de Guinée, ne pouvant cautionner le parjure et la confiscation du pouvoir par la junte militaire, ni accepter la poursuite de cette gouvernance liberticide infligée depuis le 5 septembre 2021 au peuple martyr de Guinée, rejettent avec la plus grande fermeté la candidature de Mamadi Doumbouya », lit-on dans le communiqué.

Les FVG estiment que cette candidature constitue une violation des engagements pris par le chef de la junte à son arrivée au pouvoir et marque, selon elles, une dérive autoritaire. Elles appellent ainsi à une mobilisation nationale, « dans la dignité et la détermination », pour faire échec à ce qu’elles considèrent comme une tentative de « confiscation des acquis démocratiques obtenus de haute lutte, au prix de lourds sacrifices, par le peuple de Guinée ».Déclaration des Forces Vives de Guinée-1