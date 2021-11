Les cadres du Rpg Arc-en-ciel, sont en face des médias, pour un compte-rendu sur les activités du parti. Mais au premier point à l’ordre du jour, c’est la libération de l’ancien président Alpha Condé.

L’ancien président de l’Assemblée nationale, a, à cet effet lancé un message aux nouvelles autorités.

«Depuis le 5 septembre, le RPG et ses alliés n’ont pas organisé de protestations, de marches et même de meetings. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons des passeports bloqués, des comptes bloqués, même si dès le premier communiqué du CNRD, il a été dit que seule la justice va désormais être la boussole. Le RPG est resté serein avec ses alliés. Notre seul objectif aujourd’hui, c’est la libération du professeur Alpha Condé. Nous demandons au CNRD, que vu l’âge du président, même n’importe qui, à cet âge, est fragile. Et nous leur demandons humblement, de libérer le professeur Alpha Condé. Nous le souhaitons vivement, c’est l’objectif premier des activités du parti et de ses alliés», a laissé entendre monsieur Damaro.

« On sait que dans vos radios, sites, il y a des gens qui parlent. Mais sachez que leurs paroles n’engagent en rien le parti et ses alliés» dit-il aux journalistes présents au siège du RPG Arc-en-ciel pour assurer la couverture médiatique de l’évènement (…) , a-t-il défié.