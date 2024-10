L’adresse à la nation du président de la transition, à l’occasion de la célébration des 66 ans de l’indépendance de la Guinée, a suscité l’indignation parmi les acteurs politiques.

Au sein de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD), dirigée par Cellou Dalein Diallo, on estime que le général Mamadi Doumbouya “n’a pas été à la hauteur des enjeux et des attentes de nos populations.” « Après trois ans à la tête de notre pays, les Guinéens attendaient du général Mamadi Doumbouya des actions fortes pour apaiser les esprits et aplanir les divergences avec les principaux acteurs politiques et sociaux de notre pays. Nos compatriotes espéraient qu’il prenne la mesure de la gravité de la crise actuelle et des conséquences dramatiques qui en découleront », a déclaré le conseiller en communication de l’UFDG.

Pour Souleymane Souza Konaté, le chef de la junte au pouvoir « traîne volontairement le pas sur le processus de retour à l’ordre constitutionnel et s’éloigne de ses engagements à ne pas se porter candidat à la prochaine présidentielle et à organiser les élections avant la fin de cette année.»

Ce proche de Cellou Dalein a prévenu que la position des Forces Vives de Guinée est claire : « La transition en Guinée prendra fin au plus tard le 31 décembre 2024. Dans le cas contraire, nous exigerons la mise en place d’une transition civile qui aura pour seul agenda le retour à l’ordre constitutionnel.»