A l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance, le trio Souleymane Bangoura alias Soul Bang’s, son épouse Manamba Kanté et Sekou Bembeya “Diamond Fingers” ont dévoilé un clip vidéo intitulé “La Guinée”.

Grâce à la touche magique du célèbre guitariste Diamond Fingers, Soûl Bang’s et son épouse vantent les potentialités de chaque région dont les merveilles touristiques et le beau paysage guinéen.

“C’est notre fierté un pareil (pays) existe pas , le kendeli ( tissu originaire de la Basse côté ndlr) et les cultures de passage en Moyenne-Guinée avec le leppi ( tissu originaire du Fouta) puis la Haute-Guinée avec les valeurs de la danse de mamaya et les diversités ethniques de la forêt notamment les kissi et autres , l’abondance des cours d’eaux et autres ‘’, se réjouissent-ils .

Dans ce clip également on retrouve quelques diversités culturelles comme le masque Nimba originaire de Boké (Basse Guinée ndlr).