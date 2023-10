Dans le cadre de résolution de la crise que traverse le pays depuis le coup d’Etat du 26 juillet 2023, la junte du Niger a décidé d’accepter une proposition de médiation de l’Algérie.

«Le gouvernement algérien a reçu par le canal du ministère nigérien des Affaires étrangères une acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise du Niger », a rapporté hier lundi le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon nos informations, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a chargé son chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, « de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais pour y entamer des discussions (…) avec toutes les parties prenantes ».

Pour l’heure, le régime militaire de Niamey n’a pas réagi à ces informations.

Depuis le coup d’État du 26 juillet dernier, le président déchu est séquestré dans sa résidence présidentielle avec sa femme et son fils. Une situation que déplore les avocats de Mohamed Bazoum qui ont annoncé le dépôt d’une plainte à Niamey contre les auteurs du coup d’Etat. Cette plainte, avec constitution de partie civile, consultée lundi par l’AFP, vise le général Tiani et « tous les autres », pour « attentat et complot contre l’autorité de l’État, crimes et délits commis par les fonctionnaires et arrestations et séquestrations arbitraires ».