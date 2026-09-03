Sénégal : un jeune Guinéen interpellé après avoir affirmé sur TikTok avoir commis un meurtre

Un jeune ressortissant guinéen d’une vingtaine d’années a été interpellé à Kédougou, au Sénégal, après la diffusion d’une vidéo sur TikTok dans laquelle il affirmait avoir tué une personne à Kaolack.

L’affaire a rapidement pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux après la circulation d’un extrait vidéo montrant le jeune homme dans une zone boisée. Au cours d’un live animé par un charlatan basé à Bissau, il aurait déclaré avoir commis un meurtre à Kaolack et sollicité des conseils pour réaliser des sacrifices dans le but de devenir riche.

Alertées par ces déclarations, les autorités sénégalaises ont ouvert des investigations. Après plusieurs auditions, le jeune homme, identifié comme Yaya Sidibé, âgé d’environ 20 ans, a été interpellé à Kédougou le 1er septembre par la Section de recherches locale.

Selon les informations rapportées par Senenews, Yaya Sidibé serait peintre de profession, célibataire et sans enfant, et résiderait dans le village de Lafya.

Il affirme qu’il s’agissait d’une mise en scène

Lors de son audition préliminaire, le jeune Guinéen aurait finalement expliqué aux enquêteurs que ses propos ne correspondaient pas à la réalité. Il aurait soutenu qu’il s’agissait d’un « chauf », autrement dit d’une provocation destinée à attirer l’attention et à faire réagir les participants au live TikTok.

Malgré ces explications, les autorités ont décidé de poursuivre les investigations afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire et de vérifier les déclarations faites dans la vidéo.

Yaya Sidibé a ainsi été transféré à la Section de recherches de Kaolack pour la poursuite de l’enquête.

Pour l’heure, rien ne permet donc d’affirmer qu’un meurtre a réellement été commis par le jeune homme. Les déclarations diffusées sur les réseaux sociaux constituent précisément l’un des éléments à vérifier par les enquêteurs.

Cette affaire illustre une nouvelle fois les conséquences que peuvent avoir les déclarations faites sur les réseaux sociaux, particulièrement lorsqu’elles évoquent des faits criminels susceptibles de déclencher une intervention des forces de sécurité.