Cellou Dalein : «La Guinée est habituée au complot permanent»

Accusé d’avoir tenté de déstabiliser la Guinée en complicité avec l’ex-procureur Algassimou Diallo, l’opposant en exil Cellou Dalein Diallo dénonce un « complot » destiné, selon lui, à le faire condamner.

Interrogé par RFI ce jeudi 3 septembre, Cellou Dalein Diallo a maintenu sa position et rejeté tout lien avec l’ancien magistrat : « Je confirme que je n’ai pas échangé avec Algassimou, avec lequel je n’ai aucune relation personnelle.»

L’opposant en exil affirme par ailleurs être visé par un complot. « Je pense que, dans le souci d’inventer un complot, vous savez, la Guinée est habituée au complot permanent. Elle trouvait le moyen peut-être de m’inculper, puisqu’ils ont essayé, tout essayé avec le dossier Guinée qui était un dossier bidon. (…) Peut-être qu’on va me coller un complot pour pouvoir peut-être obtenir une décision de justice.»

Cellou Dalein Diallo conteste ainsi toute implication dans les faits reprochés à l’ex-procureur et présente la procédure en cours comme une nouvelle tentative, selon lui, de l’incriminer judiciairement.

L’ancien avocat général près la Cour suprême a été radié du corps de la magistrature par décret, le 21 août 2026. Il lui est reproché des « manquements aux obligations statutaires particulières de réserve, d’honneur, de dignité, de probité et de loyauté. »

Le mercredi 2 septembre, Algassimou Diallo a été entendu à huis clos pendant plusieurs heures à la Cour suprême, avant d’être placé en détention à la prison de Coyah, selon nos informations.