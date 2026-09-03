OMVG : Mamadi Doumbouya et Adama Barrow posent les jalons d’un axe économique stratégique

À l’occasion de la visite officielle du Président gambien Adama Barrow à son homologue guinéen Mamadi Doumbouya, la Guinée et la Gambie ont affirmé leur volonté commune d’inscrire leur coopération bilatérale dans une perspective de développement économique structurant et d’intégration régionale renforcée.

L’un des piliers majeurs de ce rapprochement bilatéral repose sur le secteur de l’énergie. Les deux chefs d’État ont rappelé le rôle névralgique de la Guinée dans l’architecture énergétique sous-régionale, notamment à travers l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG), une organisation sous-régionale de coopération regroupe la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Sénégal.

Depuis son approbation en 2015, le projet d’interconnexion de l’OMVG s’emploie à faciliter les échanges d’électricité entre ses quatre pays membres. Reposant sur la construction d’une boucle de transport électrique de 1 600 kilomètres équipée de 15 postes de transformation, ce réseau vise à renforcer la sécurité énergétique, accroître le développement économique et promouvoir les énergies renouvelables. Dans ce schéma d’intégration financé à hauteur de plus de 700 millions de dollars par la Banque mondiale et ses partenaires (BAD, BEI, BIsD, BOAD, AFD, KfW, KFAED), le potentiel hydroélectrique guinéen constitue un levier déterminant pour la stabilité énergétique de la Gambie et de l’ensemble du bassin de l’OMVG.

« Les deux présidents ont convenu de renforcer la coopération dans le secteur de l’énergie, reconnaissant l’importance stratégique de la République de Guinée pour la réalisation des objectifs de sécurité énergétique à long terme de l’OMVG et pour le renforcement de l’intégration énergétique régionale. »

Simandou 2040 : Une ambition continentale saluée par Banjul

Au-delà du volet énergétique, le partenariat économique entre Conakry et Banjul s’étend aux grands projets d’infrastructures et de transformation des ressources. La Gambie a formellement apporté son soutien et son adhésion à la vision stratégique portée par le programme industriel et économique guinéen Simandou 2040, y voyant un moteur potentiel de croissance pour toute l’Afrique de l’Ouest.

« Son Excellence M. Adama Barrow a hautement salué la dynamique de transformation et de développement engagée par la République de Guinée, notamment à travers le programme Simandou 2040, qu’il considère comme une initiative africaine porteuse d’opportunités importantes de croissance, d’intégration économique et de coopération régionale. »

Afin de concrétiser ces ambitions dans le domaine de l’énergie, des mines et des transports, les deux chefs d’État ont donné des directives claires à leurs gouvernements respectifs pour institutionnaliser ce cadre de coopération et impliquer activement les acteurs économiques et commerciaux des deux pays : « Les deux présidents ont également instruit leurs gouvernements respectifs d’œuvrer à l’établissement d’un partenariat stratégique entre la République de Guinée et la République de Gambie, couvrant les domaines de la défense, de la sécurité, des transports, du commerce, des mines, de l’énergie et des hydrocarbures, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, des infrastructures, du tourisme, de la culture, de l’éducation et de la formation professionnelle, ainsi que tout autre domaine d’intérêt commun. »

« Ils ont, en outre, encouragé le renforcement des contacts entre les communautés d’affaires, les chambres de commerce, les organisations patronales et les acteurs du secteur privé des deux pays, en vue de favoriser de nouvelles opportunités d’affaires et de contribuer ainsi au développement des chaînes de valeur régionales. »