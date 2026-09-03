Niger : RSF réclame une enquête après la disparition du journaliste Moussa Kaka

Le journaliste nigérien Moussa Kaka est porté disparu depuis le lundi 31 août 2026, au lendemain de tirs nourris entendus à Niamey. Préoccupée par cette situation, Reporters sans frontières RSF appelle les autorités nigériennes à ouvrir une enquête pour le retrouver et établir les circonstances de sa disparition.

Directeur de Radio Télévision Saraounia et ancien correspondant de Radio France Internationale (RFI) au Niger jusqu’en 2023, Moussa Kaka a quitté son bureau en fin de journée, le 31 août, pour regagner son domicile. Il n’y serait toutefois jamais arrivé, selon les informations rapportées par RSF.

L’organisation de défense de la liberté de la presse demande aux autorités nigériennes de tout mettre en œuvre pour retrouver le journaliste dans les meilleurs délais. « La disparition de Moussa Kaka, journaliste de renom, est particulièrement préoccupante, alors que le Niger traverse une nouvelle période de fortes tensions politiques et sécuritaires après la tentative de coup d’État du 29 août dernier », déclare Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF.

L’organisation insiste sur la nécessité d’une réaction rapide des autorités nigériennes. « RSF suit la situation avec attention et appelle les autorités nigériennes à ouvrir immédiatement une enquête afin de le retrouver et d’établir sans délai les circonstances de sa disparition », souligne-t-elle.

Pour l’heure, aucune information officielle permettant d’établir les circonstances de la disparition de Moussa Kaka n’a été communiquée.

Moussa Kaka déjà interpellé sous le régime militaire

Cette disparition intervient alors que le journaliste a déjà été interpellé sous le régime militaire au pouvoir au Niger.

RSF rappelle qu’en octobre 2025, Moussa Kaka avait été interpellé avec deux autres journalistes après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une invitation à une conférence de presse du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie (FSSP), une structure créée par les autorités militaires pour mobiliser des ressources en soutien au pays.

Les trois journalistes avaient été poursuivis pour « complicité de diffusion de document de nature à troubler l’ordre public », sur la base de la loi sur la cybercriminalité.

Moussa Kaka, le secrétaire de la rédaction de Radio Télévision Saraounia, Abdoul Aziz Idé, ainsi que Souleymane Brah, journaliste du média en ligne La Voix du peuple, avaient été placés en garde à vue avant d’être libérés sous caution, rapporte encore RSF.

L’organisation rappelle également qu’en novembre 2025, trois autres journalistes, dont Ibro Chaibou, de Radio Télévision Saraounia, avaient été placés sous mandat de dépôt pour le même motif et sous le même chef d’accusation.

La disparition de Moussa Kaka intervient ainsi dans un contexte marqué par de fortes tensions politiques et sécuritaires au Niger, où plusieurs journalistes ont été confrontés ces derniers mois à des poursuites ou à des mesures de privation de liberté, regrette RSF.