E-FONIJ : Le FONIJ lance une mobilisation nationale pour fédérer les acteurs de l’insertion autour d’un écosystème numérique au service de la jeunesse

Institutions publiques, entreprises, banques, organismes de formation, organisations de la société civile et partenaires techniques et financiers sont invités à rejoindre une dynamique nationale visant à mieux connecter les jeunes aux opportunités.

Conakry, septembre 2026 , Le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses dispositifs d’intervention avec le déploiement de E-FONIJ, sa plateforme numérique dédiée à l’information, à l’orientation, à la formation, à l’accompagnement et à l’insertion socio-professionnelle des jeunes.

Accessible en ligne sur www.efonij.gn et déjà disponible sur Google Play Store, E-FONIJ traduit la volonté du FONIJ d’inscrire l’accompagnement des jeunes dans une dynamique résolument tournée vers l’innovation, la digitalisation, la mise en réseau et l’accès aux opportunités.

La version iOS de E-FONIJ sera prochainement disponible sur l’App Store, afin d’élargir progressivement l’accès à la plateforme aux utilisateurs de l’écosystème Apple.

Mais l’ambition du FONIJ va bien au-delà de la mise en ligne d’une application.

Avec E-FONIJ, le FONIJ entend contribuer à fédérer progressivement les acteurs de l’écosystème de l’insertion des jeunes, à mieux structurer les passerelles entre leurs initiatives et à rapprocher les jeunes des opportunités qui existent sur l’ensemble du territoire national.

Retrouvez ci-dessous l’intégralité du communiqué :