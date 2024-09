La décision d’organiser un tournoi de football doté du trophée du président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, suscite une vive controverse à Labé. Prévu du 14 septembre au 2 octobre 2024, le tournoi est présenté par Idrissa Sampiring Diallo, porte-parole de la Coalition Citoyens pour le Développement de Labé, comme une marque de soutien aux initiatives du CNRD, la junte au pouvoir.

Dans une déclaration, le journaliste a souligné que l’événement bénéficie du soutien financier de divers contributeurs, y compris des natifs de Labé, des sponsors, et du ministère de la Jeunesse, qui a promis de couvrir les frais d’équipement sportif. Selon lui, cette initiative s’inscrit dans une démarche de reconnaissance des efforts du gouvernement actuel.

“Nous ne sollicitons pas l’avis de tous les habitants de Labé pour nos décisions. Nous avons décidé de soutenir l’organisation du tournoi de football et invitons ceux qui le souhaitent à nous rejoindre, tandis que ceux qui ne partagent pas notre opinion peuvent rester à l’écart. Nous considérons cet événement comme un soutien au CNRD et à ses initiatives pour Labé, en soulignant les bonnes actions du pouvoir en place. Récemment, le gouvernement a recruté 12.000 enseignants, ce qui n’avait pas été fait depuis le régime de Sékou Touré. De plus, des logements sociaux ont été construits pour les fonctionnaires, et une maison des jeunes ainsi que le palais de Kolima seront bientôt inaugurés à Labé. Nous prévoyons également de nous rencontrer prochainement avec KPC pour discuter de l’avancement des travaux de la route qui lui a été confiée. Nous avons demandé une route supplémentaire entre Labé et Tougué. Nous sommes engagés dans la politique et croyons fermement que les promesses tenues seront respectées.”

Cependant, cette initiative est vivement critiquée par les présidents des bureaux de jeunes des quartiers de Labé. Dans une déclaration commune, ces responsables expriment leur profonde inquiétude face à l’utilisation du sport à des fins politiques.

Ils dénoncent le tournoi comme un moyen de soutenir le CNRD et son président, en contradiction avec la charte de la transition. Selon eux, cette initiative détourne le sport de son rôle traditionnel de promotion de la paix et de l’unité.

Les présidents des bureaux de jeunes mettent en avant que les véritables défis de la région sont la mauvaise gouvernance, la gestion opaque des biens publics, et la répression des voix dissidentes.

« Nous ne sommes en aucune manière associés à cette initiative. Le sport ne doit pas être instrumentalisé pour des fins politiques. Nous restons ouverts à toute initiative qui promeut la paix, l’égalité et l’inclusivité sans arrière-pensées politiques », affirment-ils dans leur déclaration.