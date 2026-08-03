Viol présumé sur mineure : le Tribunal de Dixinn acquitte Ibrahima Barry

Le Tribunal de première instance de Dixinn a rendu son verdict le vendredi 31 juillet dans une affaire de viol présumé sur mineure mettant en cause Ibrahima Barry. Âgé de 19 ans au moment des faits et mécanicien de profession, le prévenu était détenu à la Maison centrale de Conakry depuis le 13 août 2024. Il était poursuivi pour des faits présumés de viol sur la personne de Fatou Camara, en application des articles 268, 818 et 819 du Code de l’enfant.

À la barre, Ibrahima Barry a catégoriquement contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a affirmé n’avoir jamais entretenu de relations sexuelles avec la plaignante et est revenu sur les circonstances ayant conduit à son interpellation.

« C’était un samedi. Je partais garer ma moto lorsque Sidiki m’a demandé de lui prêter la clé de ma chambre. Je lui ai répondu que ce n’était pas possible, car je partageais la chambre avec un aîné. Il a insisté, mais j’ai refusé », a déclaré le prévenu.

Selon le rapport d’enquête préliminaire présenté à l’audience, Ibrahima Barry et plusieurs de ses coaccusés, actuellement en fuite, auraient abusé sexuellement, à tour de rôle, d’une jeune fille mineure dans une chambre aux environs de 23 heures.

Le prévenu a toutefois rejeté ces accusations, soutenant qu’il n’avait jamais participé aux faits allégués. Malgré les questions insistantes du président du tribunal et du représentant du ministère public, il est resté constant dans ses déclarations.

« Combien de fois avez-vous couché avec la fille ? », a demandé le procureur.

« Je n’ai jamais couché avec elle », a répondu Ibrahima Barry.

À l’issue des débats, le ministère public a requis l’application stricte de la loi à l’encontre du prévenu.

Pour leur part, les avocats de la défense ont plaidé en faveur de leur client, évoquant notamment sa situation personnelle et sollicitant le bénéfice de circonstances atténuantes.

Après examen des éléments du dossier, le Tribunal de première instance de Dixinn a finalement renvoyé Ibrahima Barry des fins de la poursuite, estimant que les charges retenues contre lui n’étaient pas suffisantes pour entrer en voie de condamnation. La juridiction a également renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.