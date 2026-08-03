Mes vacances à la carte : voyagez, payez et profitez avec la Carte Prépayée UBA

Conakry, le 03 aout 2026 – Et si vos vacances commençaient avec la bonne carte ?
À travers sa campagne « Mes vacances à la carte », UBA Guinée invite ses clients et le grand public à découvrir la Carte Prépayée UBA, une solution de paiement pratique, sécurisée et flexible, conçue pour vous accompagner dans tous vos déplacements et vos achats.
Disponible à seulement 80 000 GNF TTC, la Carte Prépayée UBA vous permet d’effectuer vos paiements chez les commerçants, de réaliser vos achats en ligne, de voyager en toute sérénité et de mieux maîtriser votre budget grâce à une carte rechargeable selon vos besoins.
Que vous prépariez un voyage, des vacances ou que vous recherchiez simplement un moyen de paiement moderne et sécurisé, la Carte Prépayée UBA est votre alliée au quotidien.
Où obtenir votre Carte Prépayée UBA ?
La Carte Prépayée UBA est disponible dans toutes les agences UBA Guinée :
Kaloum
Madina
Kipé
Matoto
Kagbelen
Kamsar
Labé
Siguiri
N’Zérékoré
Elle est également disponible auprès de nos marchands partenaires agréés :
Marchand
Contact
Localisation
Anhel Services
627 48 801 /
613 87 36 50
Lambanyi, Carrefour Kaalé, en face de l’École Kaalé
Eldorado Business
622 26 97 38
Cosa
CEKAGO LUMIA Guinée
610 29 25 87
—
Hendri Service
629 47 76 14
Dixinn
Ets Mmama Prestation
626 40 99 95
Sangoyah Mosquée
ALJUM Services
610 36 74 69
Matoto
Digital Angel
620 34 38 35
Nongo
SOBOTY PAY
610 09 41 81 / 624 34 58 73
Dabompa / Kindia / Yimbaya Soloprimo
N’attendez plus pour profiter d’un moyen de paiement conçu pour vous accompagner partout. Rendez-vous dès aujourd’hui dans votre agence UBA ou chez le marchand partenaire agréé le plus proche pour obtenir votre Carte Prépayée UBA.