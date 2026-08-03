Mes vacances à la carte : voyagez, payez et profitez avec la Carte Prépayée UBA

Conakry, le 03 aout 2026 – Et si vos vacances commençaient avec la bonne carte ?

À travers sa campagne « Mes vacances à la carte », UBA Guinée invite ses clients et le grand public à découvrir la Carte Prépayée UBA, une solution de paiement pratique, sécurisée et flexible, conçue pour vous accompagner dans tous vos déplacements et vos achats.

Disponible à seulement 80 000 GNF TTC, la Carte Prépayée UBA vous permet d’effectuer vos paiements chez les commerçants, de réaliser vos achats en ligne, de voyager en toute sérénité et de mieux maîtriser votre budget grâce à une carte rechargeable selon vos besoins.

Que vous prépariez un voyage, des vacances ou que vous recherchiez simplement un moyen de paiement moderne et sécurisé, la Carte Prépayée UBA est votre alliée au quotidien.

Où obtenir votre Carte Prépayée UBA ?

La Carte Prépayée UBA est disponible dans toutes les agences UBA Guinée :

Kaloum

Madina

Kipé

Matoto

Kagbelen

Kamsar

Labé

Siguiri

N’Zérékoré

Elle est également disponible auprès de nos marchands partenaires agréés :

Marchand

Contact

Localisation

Anhel Services

627 48 801 /

613 87 36 50

Lambanyi, Carrefour Kaalé, en face de l’École Kaalé

Eldorado Business

622 26 97 38

Cosa

CEKAGO LUMIA Guinée

610 29 25 87

—

Hendri Service

629 47 76 14

Dixinn

Ets Mmama Prestation

626 40 99 95

Sangoyah Mosquée

ALJUM Services

610 36 74 69

Matoto

Digital Angel

620 34 38 35

Nongo

SOBOTY PAY

610 09 41 81 / 624 34 58 73

Dabompa / Kindia / Yimbaya Soloprimo

N’attendez plus pour profiter d’un moyen de paiement conçu pour vous accompagner partout. Rendez-vous dès aujourd’hui dans votre agence UBA ou chez le marchand partenaire agréé le plus proche pour obtenir votre Carte Prépayée UBA.