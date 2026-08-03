CAN féminine 2026 : l’arbitrage guinéen aux commandes du duel Kenya-Algérie

La troisième et dernière journée de la phase de groupes de la 14ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine débute ce lundi au Maroc. Dans le groupe A, l’arbitrage guinéen sera à l’honneur à l’occasion de la rencontre entre le Kenya et l’Algérie, programmée au stade Olympique de Rabat.

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre guinéenne Aïssatou Kanté pour diriger cette affiche. « L’arbitre guinéenne Aïssatou Kanté dirigera aujourd’hui la rencontre de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc 2026 opposant le Kenya à l’Algérie », a indiqué l’instance continentale.

Elle sera assistée de la Mauritanienne Mariem Chedad, première arbitre assistante, et de sa compatriote guinéenne Mmahawa Kourouma, deuxième arbitre assistante.

Un match décisif pour l’Algérie

Les deux officielles guinéennes seront au cœur d’une rencontre à fort enjeu. Toujours en course pour une qualification en quarts de finale, l’Algérie cherchera à rebondir après sa défaite face au Maroc lors de la précédente journée. Déjà éliminé, le Kenya tentera de conclure son parcours sur une note positive en décrochant son premier succès dans cette édition 2026.

Le coup d’envoi est prévu à 20 h GMT au stade Olympique de Rabat.

Un signal fort pour l’arbitrage guinéen

La désignation d’Aïssatou Kanté comme arbitre centrale constitue une nouvelle reconnaissance pour l’arbitrage guinéen sur la scène continentale. Elle illustre le retour progressif des officiels guinéens dans les grandes compétitions organisées par la CAF.

Ces dernières années, les arbitres guinéens étaient devenus peu présents lors des rendez-vous majeurs du football africain. Cette nomination apparaît ainsi comme un signe encourageant, témoignant de la confiance renouvelée de la CAF envers l’arbitrage guinéen et de la montée en puissance de ses représentants sur l’échiquier continental.