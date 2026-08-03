Intempéries à Conakry : le corps d’un militaire retrouvé après plusieurs heures de recherches

Le corps sans vie de l’Adjudant-chef Joseph Oularé, militaire de profession, a été retrouvé après plusieurs heures de recherches dans un quartier de Conakry fortement touché par les pluies diluviennes enregistrées depuis la nuit dernière.

L’information a été confirmée sur sa page Facebook par Djibril Firawa Touré, vice-maire de la commune de Gbessia, où les opérations de recherche avaient mobilisé plusieurs personnes.

Selon les premiers éléments disponibles, le militaire aurait été emporté par la violence des eaux qui ont envahi plusieurs zones de la capitale guinéenne. Son décès vient alourdir le bilan humain des intempéries qui continuent de provoquer d’importants dégâts matériels et de nombreuses inquiétudes parmi les populations.

Dans plusieurs quartiers, les fortes précipitations enregistrées ce lundi ont entraîné des inondations majeures, perturbant le quotidien des habitants.

Face à la multiplication des signalements de disparitions, la mairie de Matoto a lancé un appel à la vigilance et à la mobilisation. Les autorités invitent toute personne ayant perdu le contact avec un proche à se rapprocher des services compétents afin de faciliter les recherches.

Les quartiers de Tanéné, Yimbaya et Béhanzin figurent parmi les zones les plus affectées, avec plusieurs familles actuellement confrontées à des situations difficiles.

Alors que les opérations de secours et de recherche se poursuivent, les autorités appellent les populations à la prudence face aux risques liés aux fortes pluies qui continuent de s’abattre sur Conakry.