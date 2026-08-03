Mamadi Doumbouya quitte Conakry après un retard de près de trois heures

Après un retard de près de trois heures, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a finalement quitté Conakry ce lundi 3 août à bord d’un vol en direction de la Grèce, où il doit séjourner quelques jours avec sa famille.

Sous une pluie persistante qui s’abattait sur la capitale guinéenne depuis le début de la matinée, le chef de l’État avait rejoint l’aéroport international Ahmed-Sékou-Touré de Conakry aux environs de midi, alors que son arrivée était initialement prévue à 10 heures.

Le départ présidentiel, annoncé dans le cadre d’un séjour privé en Grèce conformément à un récent communiqué du cabinet civil de la Présidence, a été précédé par une longue attente des personnalités venues l’accompagner. Diplomates, membres du gouvernement et présidents des institutions républicaines étaient déjà présents sur place avant l’arrivée du chef de l’État.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, montraient le général Mamadi Doumbouya installé au pavillon présidentiel de l’aéroport, entouré de plusieurs hauts responsables, parmi lesquels le ministre secrétaire général de la Présidence, Amara Camara, le haut commandant de la Gendarmerie nationale, Balla Samoura, ainsi que le chef d’état-major général des armées, le général Ibrahima Sory Bangoura.

Ce retard est intervenu dans un contexte météorologique marqué par de fortes pluies à Conakry. L’Agence nationale de la météorologie (ANM) avait annoncé des risques de fortes averses orageuses accompagnées de vents relativement soutenus dans plusieurs régions du pays.

Aucun communiqué officiel n’a toutefois établi de lien entre ces conditions météorologiques et le décalage observé dans le programme présidentiel. Les autorités n’avaient pas communiqué, avant l’embarquement, sur les raisons précises de ce retard.

Le vol présidentiel a finalement décollé il y a environ une heure, marquant le début du déplacement du chef de l’État vers la Grèce