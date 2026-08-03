Gal Sennah Camara : « Les défis de sécurité doivent être pris en compte »

En tournée d’inspection dans plusieurs unités militaires du pays, l’Inspecteur général des Armées, le Général de brigade Sennah Camara, a insisté sur la nécessité d’adapter les Forces de défense et de sécurité aux nouveaux défis sécuritaires. Cette mission, qui vise à évaluer les conditions de vie des militaires ainsi que les capacités opérationnelles et logistiques de l’armée, s’inscrit dans la volonté des autorités de poursuivre la modernisation de l’institution militaire.

Au cours de cette tournée, le Général de brigade Sennah Camara a expliqué que cette démarche répondait aux orientations fixées par le Président de la République.

« Le Président nous a chargés de savoir comment vous vivez, comment vous mangez, de passer au peigne fin les équipements, l’armement, les infrastructures, bref, tout ce que vous détenez sur toute l’étendue du territoire national. De Labé à Niafou, nous avons pu constater comment vivent nos troupes le long des frontières », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par la RTG.

Le haut gradé a souligné que cette mission témoigne de l’attention accordée par les autorités à l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires.

« C’est pour vous dire que le Président attache un grand prix aux conditions de vie et de travail de sa troupe », a-t-il affirmé.

Revenant sur les réformes engagées au sein des Forces armées depuis l’arrivée des autorités de la transition, le Général Sennah Camara a évoqué les efforts consentis pour renforcer la discipline, moderniser les équipements et réhabiliter les infrastructures militaires.

« Il faut persévérer dans votre mission sacrée, celle de la défense de l’intégrité du territoire national. Dès son avènement au pouvoir, la première tâche a été de corriger l’indiscipline vestimentaire. Après l’habillement sont venus les équipements et les infrastructures », a-t-il rappelé.

Abordant les enjeux sécuritaires actuels, l’Inspecteur général des Armées a estimé que la doctrine de défense nationale avait été adaptée à l’évolution des menaces.

« Les défis de sécurité doivent être pris en compte. Heureusement, nous avons un Président qui a anticipé sa doctrine de défense face à cette réalité, non seulement sur le plan stratégique, mais aussi sur les plans opérationnel et institutionnel », a-t-il déclaré.

Le Général Sennah Camara a enfin exhorté les militaires à préserver l’esprit de corps, la discipline et la solidarité au sein des Forces de défense et de sécurité.

« Aujourd’hui, la Guinée est fière de ses Forces de défense et de sécurité. C’est pourquoi je vous invite, chers compagnons d’armes, à rester unis, solidaires et à renforcer davantage la cohésion dans nos rangs », a-t-il lancé.

Présent lors de cette tournée, le commandant du Bataillon spécial de Conakry, le Général de brigade Aly Badara Sangaré, a salué cette initiative qu’il considère comme un facteur de motivation pour les troupes.

« Partout où se trouve un militaire guinéen, l’Inspecteur général tient à aller à sa rencontre. Cette visite est une manière de les encourager, de leur prodiguer des conseils et de renforcer la discipline. Elle s’inscrit pleinement dans la vision du Président de la République », a-t-il déclaré.