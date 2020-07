La décision a été annoncée à la sortie d’une plénière ce vendredi 2 juillet 2020, au siège du Front national pour la défense de la Constitution.

Au lieu du 8 juillet prochain, les leaders du Fndc prévoient maintenant de mener leur marche de protestation le 20 juillet 2020, sur toute l’étendue du territoire.

Cette marche s’inscrit dans le cadre de dénonciation des arrestations « arbitraires » du pouvoir en place et le changement de Constitution du mai 2010.

« Il apparaît clairement pour Alpha Condé et son entourage qu’au lieu de faire la lutte contre la pandémie une priorité, ils en n’ont fait une opportunité politique pour dérouler leur agenda. Le FNDC prend acte de l’interdiction illégale de sa marche citoyenne du 8 juillet 2020, face à cet abus inacceptable du pouvoir et intervient au moment où nous constatons avec regret: la crise institutionnelle due à la démission, à l’illégalité et à l’illégitimité des institutions (Assemblée nationale, CENI, Cour constitutionnelle, etc.); le parjure commis par monsieur Alpha Condé en violant la Constitution de mai 2010 sur la quelle il a juré par deux fois pour respecter et de faire respecter…) », dénoncent les leaders du FNDC dans leur déclaration.