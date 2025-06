Le 29 mai 2025, Tony O. Elumelu, président du groupe United Bank for Africa (UBA), a effectué une visite officielle en Côte d’Ivoire, marquant une étape significative dans la stratégie d’expansion du groupe en Afrique de l’Ouest. Reçu en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara, M. Elumelu a salué les performances économiques du pays et annoncé l’implantation prochaine d’une filiale d’investissement à Abidjan, destinée à couvrir l’ensemble de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Cette nouvelle entité, United Capital Asset Management, première du genre pour le groupe en dehors du Nigeria, aura pour mission de renforcer les marchés de capitaux locaux et d’accompagner les projets structurants des entreprises et des gouvernements de la région. Elle proposera une large gamme de services financiers, notamment le financement de projets, les fusions et acquisitions, les conseils en investissement et la structuration de financements innovants.

La création de cette filiale s’inscrit dans la volonté de United Capital PLC de devenir un partenaire privilégié pour les acteurs économiques de la région et de contribuer à l’intégration économique régionale. Le choix d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, comme siège de cette nouvelle entité, témoigne de l’attractivité grandissante de la ville pour les grands groupes financiers africains.

En parallèle, Tony Elumelu a réaffirmé l’engagement de sa fondation, la Tony Elumelu Foundation, en faveur de l’autonomisation des jeunes Africains. Il a annoncé la poursuite des initiatives de la fondation en Côte d’Ivoire, axées sur la formation, le mentorat et le financement de jeunes entrepreneurs.

Cette visite de M. Elumelu en Côte d’Ivoire marque une étape importante dans la stratégie de croissance de UBA, déjà présent dans 20 pays africains et plusieurs centres financiers internationaux.

Elle témoigne de l’engagement du groupe à soutenir la transformation économique et l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.