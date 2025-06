En visite à Conakry, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a esquissé les contours d’une coopération économique ambitieuse entre la Guinée et le Sénégal. En évoquant une complémentarité stratégique des ressources naturelles des deux pays, il plaide pour une industrialisation conjointe capable de créer une véritable chaîne de valeur régionale.

La relance des relations entre Dakar et Conakry pourrait bien s’ancrer dans une logique nouvelle : celle de la complémentarité économique. Devant la presse à Conakry, Ousmane Sonko a livré une vision résolument tournée vers l’industrialisation concertée de la sous-région, loin du simple échange de civilités diplomatiques.

« La Guinée est très riche en bauxite, le Sénégal s’apprête à exploiter du gaz naturel en grande quantité. Ce sont deux ressources qui, mises ensemble, peuvent faire émerger une industrie régionale de transformation de l’alumine », a déclaré le chef du gouvernement sénégalais, dessinant ainsi les contours d’une coopération économique intégrée.

Ce projet de synergie s’inscrit en rupture avec le modèle d’exportation brute de matières premières qui prédomine en Afrique de l’Ouest depuis des décennies. Pour Sonko, il est temps que les pays voisins réfléchissent en blocs économiques complémentaires, capables de peser ensemble sur les marchés mondiaux.

« Nous ne pouvons plus chacun, dans son coin, exporter des ressources non transformées et espérer le développement. C’est ensemble, en mutualisant nos atouts, que nous pouvons créer des chaînes de valeur à l’échelle de la région », a-t-il martelé.

Cette vision, encore embryonnaire dans sa forme institutionnelle, pourrait se concrétiser à travers la mise en place du comité technique bilatéral annoncé à Conakry, censé tracer les lignes directrices de cette coopération d’un nouveau genre.