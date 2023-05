Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses était devant les conseillers nationaux de la transition, ce mercredi 3 mai, pour répondre aux questions concernant l’organisation le Hadj 2023.

Pour cette plénière question-réponse, Elhaj Karamo Diawara est revenu sur les mesures d’accompagnement que compte apporter son département aux pèlerins.

«Au retour de la délégation guinéenne, les préparatifs ont aussitôt commencé afin de réussir le pèlerinage 2023. Pour y parvenir, les mesures ont été prises : la publication d’un appel d’offres international pour la sélection d’une compagnie aérienne de transport des pèlerins dans le strict respect des dispositions du Code des marchés publics. Au terme du processus d’évaluation, la compagnie aérienne ethiopienne a été recrutée pour un contrat dont le montant est de 175 milliards GNF; la délivrance des autorisations des versements de frais du hadj aux trois mille pèlerins afin de contrôler le flux des candidats et surtout ne pas connaître un dépassement du quota attribué. Toute chose qui peut être sanctionnée ou rejetée par l’autorité saoudienne. La mise en disposition du stand dédié à l’accueil, l’information et l’orientation des candidats au pèlerinage et personne intéressée ; la digitalisation des opérations d’enregistrement des candidats dans le nouveau logiciel prévu à cet effet qui n’existait pas au secrétariat général des affaires religieuses avant. La publication de la liste et la mise en place des commissions de travail et surtout la responsabilisation des cadres du département pour la meilleure gestion. La signature d’un nouveau contrat pour des logements les plus proches aux deux (2) saintes mosquées et les sociétés agrégées et autorisées à faire la restauration pour l’ensemble des pèlerins à travers le monde».

En outre, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses affirme que cette année, ils seront 10 mille pèlerins guinéens à fouler le sol saoudien pour s’acquitter de leur devoir religieux. « Pour répondre à la demande sans cesse croissante émanant de nos compatriotes qui veulent s’acquitter de ses devoirs religieux qui est le cinquième plier de l’islam, le secrétariat général des affaires religieuses a mobilisé toutes les compétences pour rendre plus professionnel le Hadj 2023. À la reprise de l’organisation du Hadj, cette année, un quota de 10 mille pèlerins a été accordé à notre Pays au titre du Hadj 2023 à la faveur de la conférence préparatoire sur les Hadj tenue du 09 au 12 janvier dernier en Arabie saoudite » a fait savoir le ministre Karamo Diawara.

Cette année, le départ du premier convoi est prévu pour le 5 juin prochain.