Le procès relatif à l’affaire de viol sur des mineures au sein de l’orphelinat Kakuna Matata a repris ce mardi 2 mai 2023 au tribunal de première instance de Mafanco, devant un public attentif.

Après des heures de débats à huis clos entre les deux parties, Me Kékoura Fanta Mara, l’un des avocats de Lancinet Camara ‘Nero’, le mis en cause, s’est dit confiant quant à l’acquittement imminent de son client, à la suite des déclarations des filles victimes en chambre de conseil. « Les jeunes filles prétendues victimes ont été entendues en chambre de conseil, ce qui était nécessaire pour protéger leur intimité. Toutes les filles ont été entendues et, en tant qu’avocats de M. Camara, nous sommes rassurés par ce qui s’est passé à l’intérieur. Les enfants ont dit la vérité sur ce qu’elles ont vu et tout ce qui s’est passé. Nous sommes convaincus que notre client sera acquitté car les enfants ont compris que tout ce qui avait été dit n’était pas la réalité », a-t-il déclaré.

Pour Me Modibo Camara, l’avocat de la fondation Hakuna Matata, cette journée d’audience a été une véritable horreur. « L’audience s’est tenue en chambre de conseil, les enfants ont été entendus par le tribunal criminel et des questions ont été posées. Ce que je peux dire, c’est que c’était une journée d’horreur, en tant qu’avocat et père de deux filles mineures. Les révélations faites par les mineures, la description des faits qui se sont produits, les manœuvres de la personne que les enfants accusent ont été décrites de manière concordante et précise. Les explications données par chacune des enfants donnent une idée précise de la personnalité de M. Camara. Nous restons confiants et sommes certains que, compte tenu de ce qui a été entendu aujourd’hui, le droit sera appliqué et la décision qui en résultera représentera une véritable justice », a-t-il déclaré.

Le tribunal a ordonné la comparution de deux autres personnes, Philippe Bangoura, collaborateur de Dame Laurance, la fondatrice de l’orphelinat Hakuna Matata, et Namandjan Traoré, médecin légiste. L’audience a été renvoyée au 16 mai pour la suite des débats.