Le président de la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), Daye MARA, a décidé de renvoyer l’audience du 11 avril à la date du 18 avril 2024.

Daye Mara justifie cette décision par le fait que la fête du Ramadan 2024 pourrait se tenir le 11 avril prochain. Deux affaires étaient au rôle des audiences à cette date.

Il s’agit :

1-/Affaires: ministères publics et l’État guinéen représenté par l’agent judiciaire de l’État contre 10 commerçants condamnés en au 1er degré ;

2-/Affaire: Ministère public et l’État guinéen représenté par l’agent judiciaire de l’État contre la société SOGUIMAP, SARL représentée par sa gérante et le général Rémy LAMAH, poursuivis pour des faits présumés de corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et complicité.

Restez connectés sur Guinee360 pour la suite de ces feuilletons judiciaires devant la chambre des appels de la CRIEF.