Dans une interview accordée à Guinee360.com, le secrétaire général par intérim du parti PDG-RDA, Oyé Beavogui, est revenu sur la dernière déclaration des Forces vives de Guinée.

D’entrée, il salue l’intransigeance des Forces vives de Guinée pour le respect du calendrier de 24 mois de transition.

Il envisage une discussion pour une action commune et insiste sur l’importance de rassembler les forces socio-politiques du pays pour faire front commun face aux velléités du CNRD de se maintenir au pouvoir. Il a enfin abordé la question d’un possible retrait des représentants des partis politiques au sein du Conseil national de la transition, avant de souligner l’urgence d’agir pour alerter le chef de l’État sur la situation.

Guinee360.com : Dans une déclaration en date du 2 avril 2024, les Forces vives de Guinée ont affirmé qu’elles ne reconnaîtront pas la junte guinéenne au-delà du 31 décembre 2024. Quelle lecture vous en faîtes ?

Oyé Béavogui : Déjà nous nous félicitons que les forces vives emboîtent le pas de la Convergence des acteurs sociopolitiques qui avait eu à le signifier dans ses dernières déclarations qui a même valu d’un de nos membres en la personne de Mamadou Alpha Bayo, coordinateur national de la MAOG une arrestation. Aujourd’hui, si les forces vives estiment que cette préoccupation est partagée c’est vraiment louable. Il n’est pas exclu qu’il y ait une sorte de discussion entre nous afin que nous puissions nous entendre sur la démarche commune puisque sur le fond l’objectif reste le même par rapport au respect du chronogramme de la transition même si quelque part ils n’avaient pas souscrit au cadre du dialogue qui a avalisé cette résolution relative aux 2 ans de la transition qui prendra fin le 31 décembre prochain.

Peut-on s’attendre à une unité d’action sur la question du respect du chronogramme de la transition ?

La convergence est dans la dynamique de rassembler le maximum des forces socio-politiques et aujourd’hui nous tendons la main à tout un chacun afin qu’on puisse faire un tour de table, voir ce sur quoi nous pouvons aller ensemble. Dans les heures qui suivent, la convergence pourrait initier cette démarche.

Est-ce qu’à la date du 31 décembre 2024, vous allez retirer vos représentants au Conseil national de la transition ?

Non! Le PDG-RDA n’à pas de représentants au CNT. Mais au moment venu les partis politiques représentés au CNT prendront leurs responsabilités.

Est-ce qu’il ne sera pas trop tard si vous attendez jusqu’à la date du 31 décembre 2024 pour agir ?

On ne pense pas et on est en train de mettre les bouchées doubles afin d’alerter au maximum le chef de l’État. Il faut qu’il puisse recadrer le Premier ministre qui est un peu responsable de cette situation devenue davantage inquiétante.