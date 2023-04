Le ministère de l’Éducation pre-universitaire et de l’alphabétisation (MEPUA) a publié la liste des objets et la mode d’habillement interdits dans les salles d’examens cette année.

En plus des caméras de surveillance, le MEPUA envisage de renforcer le dispositif pour éviter la fraude dans les salles d’examens.

Il s’agit entre autres, les téléphones, les montres électroniques le voile couvrant le visage (burqa), cahiers, brochures et livres, objets tranchants et ou dangereux, les écouteurs et les machines à calculer.