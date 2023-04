L’ex-directeur général du Fonds d’entretien routier (Fer), Souleymane Traoré poursuivi pour des faits présumés de ”détournement des deniers publics, de blanchiment de capitaux et de corruption” était de nouveau à la barre ce lundi 03 Avril 2023 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’audience du jour a été axée en grande partie sur l’acquisition du siège social du Fond d’Entretien Routier (fer) à la Camayenne dans la commune de Dixinn dont le montant s’élève à 85 milliards de francs guinéens. Pour le procureur spécial Aly Touré, cette acquisition s’est passée de façon opaque et l’accusé aurait détourné des fonds à l’occasion.

Pour Souleymane Traoré, c’est le Conseil d’Administration qui a examiné et validé cette acquisition. Il ajoute que les documents ont été signés par le président du conseil d’Administration du Fonds, Mamadou Bobo Baldé, et il en a pour preuve une vidéo et le procès verbal de la réunion.

« J’ai trouvé anormal qu’une institution comme le FER qui a un budget de 300 milliards de francs guinéens soit en location. Donc c’était l’un des défis majeurs de mon passage au FER, celui de le doter d’un siège. C’est la seule chose qui m’a guidé, laisser à l’institution que je dirige un siège qui lui fasse honneur. Et aussi toutes les démarches ont été suivies, donc cette décision a été prise en commun accord avec le conseil d’administration. Ils ont tous été consultés au cours d’une assemblée extraordinaire, le PV est là et il est signé. L’idée de cette acquisition de ce siège est un combat des 10 membres du Conseil d’administration. Et, il a été payé en une année comme convenu avec le vendeur dont 5 milliards par mois », a-t-il expliqué.

Souleymane Traoré doit également pouvoir justifier les sommes de : 10 milliards 510 millions 112 mille 592 francs guinéens ; 387 mille 489 dollars et 771 mille 730 Euros, par rapport à ses revenus légaux. Ces sommes d’argent avaient été retrouvées dans ses comptes personnels et les deux comptes qu’il a ouverts au nom de ses enfants.

Pour sa défense, l’ancien directeur général du Fonds d’entretien routier indique qu’il est entrepreneur agricole à Siguiri depuis plusieurs années « pendant la saison de pluie, le rapatriement des fonds de la campagne agricole, je peux récolter quatre cents à cinq cents millions de francs guinéens. La location des machines pouvait générer également jusqu’à un milliard de francs guinéens », a-t-il insisté.

Le procureur spécial Aly Touré demande à la chambre de jugement d’ordonner la comparution des membres du conseil d’administration dont le président de l’instance.

Enfin, l’audience a été renvoyée à jeudi 20 avril 2023 pour la suite des débats.