Au cours d’un webinaire avec des journalistes, jeudi 2 mars 2023, le commandant du commandement des Etats-Unis pour l’Afrique du corps des marines des Etats-Unis, général Michael Langley, a dénoncé les conséquences de la présence de Wagner en Afrique.

D’après le général Michael Langley, les activités du Wagner ont eu une influence grandissante sur le continent ces dernières années. « Ce groupe a eu des effets déstabilisateurs dans tous les pays où ils étaient introduits notamment de la Libye, le Mali et la Centrafrique. Il souhaite aller dans d’autres pays également», a-t-il souligné se basant sur des rapports des Nations-Unies qui ont dénoncé « les pratiques brutales de Wagner, les violations de droits de l’homme, des allégations d’exécution illégales ou arbitraire des civils. Je crois que les pays qui ont une présence de Wagner au sein de leur frontière commencent à se rendre compte de cette réalité. On voit en Libye, en République centrafricaine notamment. Nous voyons leurs activités même en Ukraine où ils ont été envoyés plusieurs fois pour agir de manière audacieuse, et également en Syrie. Ce sont des exemples clairs des effets délétères de ce groupe Wagner», a expliqué l’officier américain.

Le général Langley invite les pays “partenaires” à élargir la question de sécurité et réfléchir sur l’influences de la Russie. « Les russes ont une présence en Afrique et ils envoient des messages concernant leurs objectifs, leurs tactiques prédatoirs par rapport aux ressources naturelles des pays. Pour moi, ce ne sont que des mauvaises raisons. Il faut régler maintenant ces problèmes sécuritaires. Je crois que nos actions sont assez évocatrices et nous participons à la sécurité et à la stabilisation des pays partenaires», a-t-il rassuré.