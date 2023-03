Dans un communiqué publié, ce vendredi 3 mars 2023, la Haute autorité de la communication (Hac), dit a déploré la diffusion par certains médias de ‘‘discours de haine, d’appel à la violence et de désinformation’’.

L’autorité de régulation rappelle aux journalistes que leur «responsabilité sociale» est indispensable au maintien de la paix et de la cohésion sociale dans le pays.

Elle demande à tous les médias de « s’abstenir de servir de relais à la diffusion et à la publication de discours de haine, d’appel à la violence et de désinformation; aux journalistes et animateurs, le respect scrupuleux de l’Ethique et de la Déontologie du métier de journaliste».

Ce communiqué de la Hac intervient au moment où les Forces vives appellent à des manifestations contre la junte dirigée par colonel Mamadi Doumbouya. Ces derniers temps, l’ancien président Alpha Condé a multiplié les sorties médiatiques allant jusqu’à appeler la population à «chasser le Cnrd du pouvoir».