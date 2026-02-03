Saïf al-Islam Kadhafi, l’un des fils de l’ex-dirigeant Libyen Mouammar Kadhafi, est decdé ce mardi 3 fevrier 2026 a annoncé ses proches.

Dans une publication sur sa page Facebook, la chaîne Libyen Al Ahrare a confirmé l’information, citant son conseiller, Abdullah Othman Abdurrahim.

Selon plusieurs médias, il serait mort au sud de la ville de Zintan, dans l’ouest de la Libye. L’homme de 53 ans aurait été assassiné par quatre hommes armés.

Ils « ont pris d’assaut la résidence de Saïf al-Islam Kadhafi après avoir neutralisé les caméras de surveillance, puis l’ont exécuté », a écrit la chaîne Libya al-Ahrar sur sa page.